Снегопады не отступают: синоптики рассказали, чего нам ждать в ближайшие дни

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Ветер преимущественно юго-восточный и южный, 2-8, около полночи на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха ночью 4-10 градусов мороза, во время длительных прояснений 13 градусов мороза, на побережье до 2 градусов мороза.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, вечером в Юго-Восточной Эстонии новые снегопады, которые распространятся в северо-западном направлении. Ветер восточных направлений, 2-8, вечером порывами до 12 м/сек. Во второй половине дня ветер сменит направление на восточное и юго-восточное, а к вечеру ослабеет. Температура воздуха днем 2-8 градусов мороза, на побережье островов местами до нуля.

В ночь на четверг ожидается облачная погода, снег и метель. Ветер северо-восточный, 7-11, порывами 14, на побережье 11-15, порывами до 22 м/с. Днем ожидается облачная погода, снег, на побережье метель. Ветер северо-восточный, 5-11, на островах и побережье до 14, порывами 20 м/с. Температура воздуха ночью 4-10 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.