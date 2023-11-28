ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Посмотрите, что творится на главных шоссе страны

Несмотря на продолжающийся снегопад ранним утром во вторник, состояние таллиннской окружной дороги в районе Маарду дороги и шоссе Таллинн-Тарту достаточно хорошее. Шоссе Таллинн-Тарту также находится в проходимом состоянии.
Транспортный департамент предупреждает, что во вторник утром дорожные условия в Северной Эстонии тяжелые.
В Северной и Центральной Эстонии идет снег, местами метель. На второстепенных и малых дорогах много снега, местами снежые наметы и участки трасс непроходимы, на дорогах есть поваленные ветром деревья.
Дорожное покрытие крупных государственных основных и опорных дорог в снегу, однако эти трассы проходимы. Транспортный департамент просит участников дорожного движения запасаться дополнительным временем на поездку и соблюдать дистанции, так как снег и метели значительно ухудшают видимость!
Днем будет пасмурно, снег, сильные осадки ожидаются в Северной Эстонии, на побережье метель. Температуры минусовые.