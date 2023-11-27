И снова снегопад: Транспортный департамент выступил со срочным предупреждением

Сильный снегопад будет распространяться с востока на запад по всей Эстонии, в некоторых регионах ожидается метель. Синоптики прогнозируют северо-западный и северный ветер 5-12 м/с, порывами до 15 м/с, на побережье до 17 м/с. Снегопад будет наиболее обильным на востоке и юго-востоке Эстонии.

«Поскольку завтра утром на дорогах будет снежно и скользко, необходимо запланировать на дорогу значительно больше времени, чем обычно, или, по возможности, отложить поездку, - заявил руководитель Центра управления движением Транспортного департамента Сийм Вайкмаа. - Каждый участник дорожного движения должен выбирать скорость и стиль вождения, соответствующие дорожным условиям».

Бригады снегоуборщиков работают со всей своей техникой, но для расчистки всех дорог потребуется время. Сильный ветер также может создать метель, которая затруднит вождение.

Помимо сложных дорожных условий, водители должны учитывать и особенности снегоуборочных машин. При встрече со снегоуборочной машиной необходимо держаться обочины, так как снегоочистительный плуг выходит за центр дороги. При обгоне снегоуборочной машины необходимо убедиться в безопасности обгона и помнить, что дорога перед снегоуборочной машиной может быть заснеженна.