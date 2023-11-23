В пятницу в Эстонии будет пасмурно и снежно

В ночь на пятницу в Эстонии ожидается облачная погода, снег и мокрый снег. Ветер на материке переменных направлений 1-7, на островах западный и северо-западный 5-10, порывами до 14 м/с.
Днем ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, по многим регионам мокрый снег и снег. Ветер северных направлений 2-8, на побережье порывами до 14 м/с, вечером сменит направление на восточное. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, к утру потеплеет, днем от -2 до 2 градусов тепла.