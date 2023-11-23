В пятницу в Эстонии будет пасмурно и снежно

Днем ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, по многим регионам мокрый снег и снег. Ветер северных направлений 2-8, на побережье порывами до 14 м/с, вечером сменит направление на восточное. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, к утру потеплеет, днем от -2 до 2 градусов тепла.