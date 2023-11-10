Дожди омрачат довольно теплые выходные

В ночь на субботу облачно с прояснениями. По регионам слабые дожди. Ветер южных направлений 3-9, до полуночи на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 1-7 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам слабые дожди, вечером зона осадков обширнее. Ветер юго-восточный и восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 4-8 градусов тепла.