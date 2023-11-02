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Синоптики рассказали, когда в Эстонии наступят холода

BNS
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Зима.
Зима. Фото: Elmo Riig

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, холода ожидаются не раньше второй половины ноября.

В первой половине месяца Эстония находится на краю лощины низкого давления, перемещающейся от Британских островов к Северному морю. Время от времени через Эстонию будут проходить лощины низкого давления и малые частичные циклоны, переносящие влажный и теплый воздух.

Во второй половине месяца в свои право вступит и южная периферия гребня высокого давления. Таким образом, гребни высокого давления будут чередоваться с лощинами низкого давления, смещающимися на восток над Скандинавией – они принесут в Эстонию влагу и откроют путь холоду с севера. Дожди все чаще будут сменяться мокрым снегом и снегом.

Средняя температура воздуха за месяц при норме в 0,5-4,7 градуса будет выше нормы в первой половине месяца и близкой к норме во второй половине. Осадков будет в пределах нормы и больше, норма составляет 51-73 мм.

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