Четверг выдастся дождливым и ветреным

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода. По регионам дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9, порывами до 12, на побережье 8-14, порывами до 20 м/с, к утру немного уляжется. Температура воздуха до 6 градусов тепла.
Днем облачно с прояснениями. По регионам дожди. В первой половине дня ветер западный, 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня уляжется, начиная с островов переменится на восточный и юго-восточный 3-9, порывами до 12 м/с, в материковой части страны вечером переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.