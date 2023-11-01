Четверг выдастся дождливым и ветреным

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода. По регионам дожди. Ветер юго-западный и западный 4-9, порывами до 12, на побережье 8-14, порывами до 20 м/с, к утру немного уляжется. Температура воздуха до 6 градусов тепла.