Синоптики: теплая погода продержится еще несколько дней

В ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, местами слабые дожди. Ветер юго-западный и южный, 2-8, на островах и побережье порывами до 13 м/с. Днем переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы, к вечеру осадков станет меньше. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 10-16, днем 15-19 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами слабые дожди. Ветер западных направлений, 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Днем малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4-10, после полудня на островах и на побережье запада страны порывами до 16 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, на побережье до 15, днем 16-18 градусов тепла.