В четверг ветер покажет свою силу в Эстонии

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается преимущественно облачная погода. Зона дождей распространится с запада на восток страны, местами осадки сильные, возможны грозы. В материковой части страны ветер восточный и юго-восточный 4-9, на островах северо-западный и северный 8-13, порывами до 18 м/с, после полуночи и в материковой части страны начиная с запада постепенно сменится северным, к утру поднимется до 5-10, порывами до 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 21 м/с. Температура воздуха 10-16 градусов тепла.
В первой половине дня на западе страны облачность рассеется, погода без осадков. На востоке страны более облачно, по многим регионам дожди. Во второй половине дня малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северный и северо-западный, на юго-востоке страны в первой половине дня также южный 6-12, в первой половине дня порывами до 17, на побережье порывами до 20 м/с, к вечеру уляжется. Температура воздуха 14-17 градусов тепла.