В четверг ветер покажет свою силу в Эстонии

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается преимущественно облачная погода. Зона дождей распространится с запада на восток страны, местами осадки сильные, возможны грозы. В материковой части страны ветер восточный и юго-восточный 4-9, на островах северо-западный и северный 8-13, порывами до 18 м/с, после полуночи и в материковой части страны начиная с запада постепенно сменится северным, к утру поднимется до 5-10, порывами до 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 21 м/с. Температура воздуха 10-16 градусов тепла.