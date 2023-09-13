Вплоть до локальных наводнений: жителей Эстонии предупреждают об ухудшении погодных условий

Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в социальных сетях, что вечером обильные осадки, связанные с субциклоном, приближающимся из южной части Балтийского моря, достигнут островов и Рижского залива, откуда ночью они распространяются по континенту на северо-восток, местами с грозами.

После наступления холодного фронта ветер повернет на север и станет сильным – начнется приток более холодного воздуха. По словам Кийтсака, погодные модели показывают большое количество осадков, местами даже более 50 миллиметров, в основном в Западной и Северной Эстонии. Сильный дождь может вызвать локальное наводнение.

Поэтому Агентство окружающей среды объявило для большей части Эстонии предупреждение первого уровня, которое означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной.

Фото: Keskkonnaagentuur