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Вплоть до локальных наводнений: жителей Эстонии предупреждают об ухудшении погодных условий

prognoz.ee
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Ливень.
Ливень. Фото: Madis Veltman

Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, сегодня во многих местах ожидается грозовой дождь. Местами осадки сильные, грозы могут сопровождаться мощные порывами ветра.

Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в социальных сетях, что вечером обильные осадки, связанные с субциклоном, приближающимся из южной части Балтийского моря, достигнут островов и Рижского залива, откуда ночью они распространяются по континенту на северо-восток, местами с грозами.

После наступления холодного фронта ветер повернет на север и станет сильным – начнется приток более холодного воздуха. По словам Кийтсака, погодные модели показывают большое количество осадков, местами даже более 50 миллиметров, в основном в Западной и Северной Эстонии. Сильный дождь может вызвать локальное наводнение.

Поэтому Агентство окружающей среды объявило для большей части Эстонии предупреждение первого уровня, которое означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной.

Фото: Keskkonnaagentuur

Сегодня температура воздуха составит от 18 до 23, на юго-востоке страны – до 25 градусов.

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