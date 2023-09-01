Дожди проявят себя и на выходных

В ночь на субботу до полуночи малооблачная погода и переменная облачность. На западе страны местами кратковременные дожди. После полуночи начиная с юга страны облачность уплотнится, интенсивные дожди распространятся с юга на север. Местами грозы. Ветер в материковой части страны юго-восточный 3-9, на островах восточный 5-10, порывами до 14 м/с, утром западных направлений. Температура воздуха 8-14 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, вечером облачность рассеется, осадки станут реже. Ветер южных, на островах западных направлений 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 15-19 градусов тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, на островах западных направлений 3-8, до полуночи порывами до 12 м/с. Температура воздуха 8-13, на побережье до 16 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный 3-8 м/с. Температура воздуха 16-20 градусов тепла.