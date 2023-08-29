Жителей Эстонии предупреждают об опасных погодных условиях

Завтра вечером и послезавтра, 31 августа, ночью по Эстонии с юга на север пройдут сильные грозовые дожди. Грозы местами будут сопровождаться градом и порывами ветра более 25 метров в секунду.

Поэтому Агентство окружающей среды объявило предупреждение первого уровня по всей Эстонии, а это значит, что нужно быть бдительными и следить за прогнозом погоды.

Агентство окружающей среды объявило предупреждение первого уровня по всей Эстонии. Фото: Keskonnaagentuur

Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в социальных сетях, что путь теплой, но очень влажной воздушной массы по направлению на север уже начался. Первые грозовые волны уже прошли над Польшей и Литвой.

Сегодня ночью в этом районе разовьются новые, но более сильные грозы, которые начнут двигаться на север. Опасность представляют очень сильные порывы ветра, крупный град и сильные ливни.