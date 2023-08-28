Из-за сильного ветра по всей Эстонии объявлено срочное предупреждение

Сегодня, 28 августа, ветер усилится, ожидаются порывы до 23 метров в секунду. Из-за сильного ветра также может быть нарушено паромное сообщение.
В связи с этим Агентство окружающей среды объявило по всей Эстонии предупреждение первого уровня, которое означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной, поэтому надо быть бдительными и следить за прогнозами метеослужбы.
Компания Kihnu Veeteed, которая организует сообщение паромов между небольшими островами Рижского залива, сообщила, что из-за сильного ветра могут быть сбои в отправлении пассажирского парома Kihnu Virve. Актуальную информацию об отправлениях можно найти на сайте Kihnu Veeteed.