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Из-за сильного ветра по всей Эстонии объявлено срочное предупреждение

Карл Хютт
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Порывы ветра ожидаются до 23 м/с.
Порывы ветра ожидаются до 23 м/с. Фото: Ants Liigus

Сегодня, 28 августа, ветер усилится, ожидаются порывы до 23 метров в секунду. Из-за сильного ветра также может быть нарушено паромное сообщение.

В связи с этим Агентство окружающей среды объявило по всей Эстонии предупреждение первого уровня, которое означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной, поэтому надо быть бдительными и следить за прогнозами метеослужбы.

По всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня.
По всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня. Фото: Keskonnaagentuur

Компания Kihnu Veeteed, которая организует сообщение паромов между небольшими островами Рижского залива, сообщила, что из-за сильного ветра могут быть сбои в отправлении пассажирского парома Kihnu Virve. Актуальную информацию об отправлениях можно найти на сайте Kihnu Veeteed.

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