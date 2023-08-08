Погода не сулит ничего хорошего и в среду

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на среду в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами, главным образом на западе страны, кратковременные дожди, местами туман. Ветер юго-восточный и южный 3–9, на островах и западном побережье около полуночи до 12, порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 9-13, на побережье до 16 градусов тепла.