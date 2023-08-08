Погода не сулит ничего хорошего и в среду

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на среду в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами, главным образом на западе страны, кратковременные дожди, местами туман. Ветер юго-восточный и южный 3–9, на островах и западном побережье около полуночи до 12, порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 9-13, на побережье до 16 градусов тепла.
Днем ожидается переменная облачность, до полудня местами, после полудня по многим регионам кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно южный и юго-восточный 3–9, после полудня порывами 14, на островах до 16 м/с. Температура воздуха днем 17-21, в восточных уездах до 23 градусов тепла.