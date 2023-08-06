В понедельник дожди обойдут стороной многие регионы Эстонии

В понедельник, 7 августа, во второй половине дня сформируются кучево-дождевые облака, возможны ливни и сильные грозы, которые могут сопровождаться очень сильными порывами ветра и градом тяжелые кучевые облака, что может привести к ливням и сильным грозам, сопровождаемым очень сильным ветром и градом. Во второй половине дня установится более низкая температура.
По данным Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник погода будет ясной и малооблачной. Восточный и юго-восточный ветер 3-8, в прибрежных районах 5-11, порывы до 15 м/с. Температура 18-23 градуса тепла.
На Чудском озере восточный и юго-восточный ветер 3-8, ранним утром порывы до 11 м/с. Высота волн 0,3-0,8 метра. Погода будет ясной и с хорошей видимостью. Температура 21-23 градуса тепла.
В понедельник будет ясно, малооблачно, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 5-12, порывы до 17 м/с. Температура составит 27-32 градуса тепла, на побережье местами 24 градуса. К вечеру с юга облака будут постепенно сгущаться. На островах Западной Эстонии, на западе материка и в южной части Эстонии ожидаются очень сильные ливни с грозами и порывистый ветер.
На Чудском озере восточный и юго-восточный ветер 5-10, в порывах 15 м/с. Высота волн 0,7-1,3 метра. Осадков не ожидается, видимость хорошая. Температура воздуха составит 25-28 градусов тепла.