В понедельник дожди обойдут стороной многие регионы Эстонии

В понедельник, 7 августа, во второй половине дня сформируются кучево-дождевые облака, возможны ливни и сильные грозы, которые могут сопровождаться очень сильными порывами ветра и градом тяжелые кучевые облака, что может привести к ливням и сильным грозам, сопровождаемым очень сильным ветром и градом. Во второй половине дня установится более низкая температура.