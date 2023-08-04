Эстонские синоптики: предстоят жаркие дни

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность, по отдельным регионам кратковременные дожди. Местами возможны туманы. Ветер юго-западный и южный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, к утру уляжется. Температура воздуха 11-15, на побережье до 18 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. В некоторых регионах возможны кратковременные дожди. Ветер западных направлений 3-9 м/с, вечером слабый, переменных направлений. Температура воздуха 20-25, на побережье местами до 18 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями. После полуночи начиная с юга страны зона дождей распространится по стране на север, пройдут грозы, осадки местами сильные. Ветер преимущественно восточных направлений 2-8, утром на островах и северо-западном побережье северо-восточный порывами до 12 м/с. Температура воздуха 13-18 градусов тепла. В первой половине дня облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. В течение дня облачность рассеется, вероятность осадков сократится. Ветер восточных направлений 5-11, на островах и северо-западном побережье северо-восточный и восточный порывами до 15 м/с, вечером немного уляжется. Температура воздуха 24-30, на побережье местами 20-23 градуса тепла.