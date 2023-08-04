Эстонские синоптики: предстоят жаркие дни

По данным метеослужбы Эстонии, предстоят жаркие дни: в воскресенье ожидается до 30 градусов тепла, а в понедельник даже на градус больше.
В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность, по отдельным регионам кратковременные дожди. Местами возможны туманы. Ветер юго-западный и южный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, к утру уляжется. Температура воздуха 11-15, на побережье до 18 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. В некоторых регионах возможны кратковременные дожди. Ветер западных направлений 3-9 м/с, вечером слабый, переменных направлений. Температура воздуха 20-25, на побережье местами до 18 градусов тепла.
В ночь на воскресенье облачно с прояснениями. После полуночи начиная с юга страны зона дождей распространится по стране на север, пройдут грозы, осадки местами сильные. Ветер преимущественно восточных направлений 2-8, утром на островах и северо-западном побережье северо-восточный порывами до 12 м/с. Температура воздуха 13-18 градусов тепла. В первой половине дня облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. В течение дня облачность рассеется, вероятность осадков сократится. Ветер восточных направлений 5-11, на островах и северо-западном побережье северо-восточный и восточный порывами до 15 м/с, вечером немного уляжется. Температура воздуха 24-30, на побережье местами 20-23 градуса тепла.
В ночь на понедельник ясная и малооблачная погода без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный 5-11, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. В первой половине дня по отдельным регионам возможны кратковременные дожди, во второй половине дня кратковременные дожди по многим регионам, грозы, местами возможны ливни. Ветер юго-восточный и восточный 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 23-29, на северо-востоке страны до 31 градуса тепла, во второй половине дня начиная с запада похолодает.