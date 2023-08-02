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Теплый четверг в Эстонии омрачат дожди и грозы

prognoz.ee
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Природа Ярвамаа.
Природа Ярвамаа. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В ночь на четверг в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер южных направлений 3-9, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 10-15, на побережье до 18 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, возможны грозы. Осадки местами сильные. Ветер преимущественно юго-восточный 4-9, на островах и западном побережье порывами до 15 м/с, вечером, начиная с запада, подует юго-западный. Температура воздуха 18-23, на востоке страны местами до 25 градусов тепла.

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