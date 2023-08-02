Теплый четверг в Эстонии омрачат дожди и грозы

В ночь на четверг в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер южных направлений 3-9, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха 10-15, на побережье до 18 градусов тепла.