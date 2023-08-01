В этом году июль был существенно прохладнее нормы

Средняя температура воздуха в Эстонии составила в прошлом месяце 16,6 градуса тепла, что на 1.2 градуса ниже нормы. Максимальная зафиксированная температура воздуха составила 28,9 градуса тепла (16 июля в Валге), а минимальная - 3,4 градуса тепла (10 июля в Нарве).