В этом году июль был существенно прохладнее нормы

В этом году июль был существенно прохладнее и дождливее многолетней нормы, сообщается в обзоре Агентства окружающей среды.
Средняя температура воздуха в Эстонии составила в прошлом месяце 16,6 градуса тепла, что на 1.2 градуса ниже нормы. Максимальная зафиксированная температура воздуха составила 28,9 градуса тепла (16 июля в Валге), а минимальная - 3,4 градуса тепла (10 июля в Нарве).
Среднее количество осадков составило 87 мм - это 130 процентов нормы. Максимальное суточное количество осадков составило 48 мм 26 июля в Таллинне.
В среднем в Эстонии зафиксировали 284,9 часа солнечного сияния - это 98 процентов нормы.