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В этом году июль был существенно прохладнее нормы

BNS
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Kermo Benrot

В этом году июль был существенно прохладнее и дождливее многолетней нормы, сообщается в обзоре Агентства окружающей среды.

Средняя температура воздуха в Эстонии составила в прошлом месяце 16,6 градуса тепла, что на 1.2 градуса ниже нормы. Максимальная зафиксированная температура воздуха составила 28,9 градуса тепла (16 июля в Валге), а минимальная - 3,4 градуса тепла (10 июля в Нарве).

Среднее количество осадков составило 87 мм - это 130 процентов нормы. Максимальное суточное количество осадков составило 48 мм 26 июля в Таллинне.

В среднем в Эстонии зафиксировали 284,9 часа солнечного сияния - это 98 процентов нормы.

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