На выходных в Эстонию вернутся дожди и грозы

По сообщению синоптиков, в ближайшие дни по многим регионам Эстонии ожидаются кратковременные дожди.
В ночь на субботу облачность уплотнится, по многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, после полуночи на западе страны северо-западный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди и грозы, к вечеру облачности и осадков станет меньше. Ветер западных направлений 3-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье запада страны до 17, днем 15-20, местами до 22 градусов тепла.
В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, не исключены грозы. Ветер северных направлений 3-9, порывами 12 м/с. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, вероятны грозы. Ветер северных направлений 4-19, порывами 13 м/с. Температура воздуха ночью 11-15, на побережье запада страны до 17, днем 16-22 градуса тепла.
В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, на побережье до 16, днем 16-21 градус тепла.