На выходных в Эстонию вернутся дожди и грозы

В ночь на субботу облачность уплотнится, по многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, после полуночи на западе страны северо-западный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди и грозы, к вечеру облачности и осадков станет меньше. Ветер западных направлений 3-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье запада страны до 17, днем 15-20, местами до 22 градусов тепла.