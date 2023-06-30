На выходных Эстонию зальют грозовые дожди

В ночь на субботу ясная или малооблачная погода. После полуночи, начиная с запада, облачность уплотнится, к утру на островах пойдет дождь. Ветер западный и юго-западный 3-8, на островах порывами до 11 м/с. Температура воздуха 12-18 градусов тепла.

В первой половине дня облачность по всем регионам уплотнится. Дожди распространятся с островов по материковой части страны на восток, ожидаются грозы. В полдень на островах дожди прекратятся и облачность рассеется, во второй половине дня погода улучшится и на западе материковой части страны, а вечером – на востоке страны. Ветер юго-западный и западный 4-9, порывами до 12, на островах и побережье во второй половине дня порывами до 15 м/с. Температура воздуха 18-24 градуса тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность. На северо-востоке страны местами кратковременные дожди, после полуночи по всей стране погода ясная. Ветер юго-западный 3-9, порывами до 11, на островах и побережье 14 м/с. Температура воздуха 11-15, на побережье до 17 градусов тепла.

В первой половине дня переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Во второй половине дня облачность уплотнится, с островов в материковую часть страны придет зона плотных дождей, которая распространится по всей стране, пройдут грозы. Ветер юго-западный и южный 5-11, порывами до 13, на островах и побережье до 16 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.