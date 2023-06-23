Одевайтесь легко, но берите с собой зонтики: в следующие несколько дней осадки могут застать вас врасплох

В ночь на воскресенье по многим регионам ясная погода без осадков. Местами облачно, отдельные кратковременные дожди, вероятность дождей выше на островах и в Вирумаа. Ветер западных направлений, 3-9, до полуночи на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 9-14, на побережье до 17 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, во второй половине дня зона осадков обширнее, возможны грозы. Ветер преимущественно северо-западный и северный, 3-9 м/с. Температура воздуха 18-23, местами до 25 градусов тепла.

В ночь на понедельник малооблачная погода, местами переменная облачность. Вероятность кратковременных дождей на юге страны и в районе Чудского озера. Ветер северных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха 10-16 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха 20-26 градусов тепла, на побережье с ветром и в дождь до 18 градусов тепла.