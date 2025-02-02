Как ожидается, февраль будет холоднее января и декабря, считает синоптик Кайро Кийтсак.
Синоптик: февраль будет холоднее декабря и января
«Еще неделю назад было неясно, сохранитсяя ли в феврале прежнее тепло или зима сможет преподнести сюрприз и набрать новые обороты. В настоящее время все погодные модели указывают на то, что февраль будет холоднее декабря и января», - сообщил Кийтсак в соцсетях.
По словам Кийтсака, умеренные отрицательные температуры начинают все больше утверждаться, а вот колебаний в положительном направлении должно становиться меньше. Временами будет идти снег, но из-за усиления активности областей высокого давления ожидается и более сухая погода.