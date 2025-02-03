По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на вторник ожидается облачная погода с отдельными прояснениями. По многим регионам небольшие снегопады. Ветер переменных 1-7, до полуночи на побережье северных направлений до 9 м/с. Температура воздуха 3-9, на островах и западном побережье 0-2 градуса мороза.
На Эстонию надвигаются снегопады
Днем облачно с прояснениями. По многим регионам небольшие снегопады, на западных островах также мокрый снег и дожди. Ветер переменных направлений 1-7, к вечеру на побережье поднимется юго-восточный и южный 4-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на островах и западном побережье от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.