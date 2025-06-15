Ближайшие дни принесут прохладную и дождливую погоду

В ночь на вторник переменная облачность. Дожди пройдут по стране на восток. Ветер западный, 4-10, на западном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 10-14 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, на востоке страны местами возможны грозы, начиная с запада облачность постепенно рассеется и вероятность осадков сократится. Ветер западный и северо-западный, 6-12, порывами до 16 м/с, вечером немного уляжется, на островах юго-западный. Температура воздуха 15-20 градусов тепла.

В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность. Ближе к утру местами кратковременные дожди. Ветер западный и юго-западный, 4-10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 9-15 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер западный и юго-западный, 6-12, порывами до 16 м/с. Вечером ветер уляжется, на западе страны северо-западный. Температура воздуха 14-19 градусов тепла.