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Транспортный департамент предупреждает: на дорогах гололедица

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Гололедица. Фото иллюстративное.
Гололедица. Фото иллюстративное. Фото: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Транспортный департамент предупреждает, что в воскресенье на дорогах гололедица.

Из-за понижения температуры влажный или мокрый асфальт покрывается льдом. Поскольку во многих регионах материковой части страны идет снег, на дорогах очень скользко. Агентство окружающей среды Эстонии также направило по всей стране предупреждение о гололедице первого уровня.

Температура воздуха от нуля до 2 градусов мороза, на островах до 2 градусов тепла, температура у дорожного покрытия от -2 до 2 градусов тепла. По прогнозу погоды вечером и в ночь на понедельник ожидается небольшой снег, на островах и побережье снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, на шоссейных дорогах гололедица.

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