Греться на солнце или прятаться от дождя? Синоптики рассказали о погоде в праздничные дни

В ночь на пятницу до полуночи на востоке страны переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. После полуночи по всей стране ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По отдельным регионам возможны кратковременные дожди. Ветер преимущественно северо-западный и западный 4-10, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 22-27, на побережье с ветром до 18 градусов тепла.

В ночь на субботу ясная погода, местами переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный и северный 3-8 м/с. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный, 3-8, на северном побережье западный порывами до 12 м/с. Температура воздуха 21-26, на побережье с ветром до 17 градусов тепла.