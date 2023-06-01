Град, гроза, холод: в пятницу погода проверит жителей Эстонии на прочность

В ночь на пятницу в Эстонии малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный 3-9, порывами до 12, на побережье 6-12, порывами до 17 м/с, после полуночи постепенно уляжется. Температура воздуха 0-5 градусов тепла, на почве может упасть до 3 градусов мороза, на побережье до 9 градусов тепла.