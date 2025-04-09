В ближайшие дни ожидаются осадки, весна наступит только на следующей неделе

Согласно недельному прогнозу Департамента окружающей среды, в ближайшие дни ожидаются осадки и отрицательные температуры, однако в начале следующей недели погода вновь станет более весенней.
В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами снег. Ветер северо-западный и северный, 5–10, порывами до 15, на побережье 8-15, порывами до 21 м/с, к утру ослабеет. Днем переменная облачность, на востоке страны местами снег. Ветер северо-западный и северный, 5–10, порывами до 15 м/с, после полудня немного ослабеет, к вечеру сменит направление на западное и юго-западное, 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов мороза, днем от -1 до 3 градусов тепла.
В ночь на нятницу облачность уплотнится, снег и мокрый снег с запада рапространятся к утру по всей стране, вероятны метели, на западе страны осадки перейдут в дожди. Ветер юго-западный и южный, 4–10, порывами 14, на побережье 7-13, порывами до 18 м/с, утром начиная с островов сменит направление на западное и северо-западное. Днем ситуация на дорогах ухудшится. До полудня ожидается преимуущественно облачная погода, снег и мокрый снег, в восточных уездах метель, на западе страны местами дожди. После полудня начинная запада осадков станет меньше, ожидаются прояснения. Ветер западный и северо-западный, 5–10, порывами 14, на побережье 7-13, порывами до 18 м/с, вечером ослабеет и сменит направление на северное. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.
В ночь на субботу ожидается переменная облачность, до полуночи на юго-востоке страны небольшие дожди и мокрый снег. Ветер северных направлений, 3–9, около полуночи на побережье порывами до 14 м/с, утром ослебеет и сменит направление на западное. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, дожди, снег и мокрый снег распространятся на юго-восток, вечером осадки прекратятся. Ветер юго-западный и южный, 4–10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 1-7 градусов мороза, днем 1-6, на западе страны до 8 градусов тепла.
В воскресенье влияние высокого давления усилится, осадки маловероятны. Ветер будет умеренным: ночью с западного, днем с южного направления. Температура ночью составит -2..+3°C, а днем, благодаря юго-западному потоку, ожидается тепло - 9..14°C, на ветреном побережье 5..8°C.
В понедельник Эстония окажется на границе между восточным высоким давлением и западным циклоном. Местами возможен небольшой дождь. В юго-западном потоке поступит дополнительное тепло, а ветер будет умеренным, южным. Температура ночью составит +2..+7°C, днем - 13..18°C, на ветреном побережье - около 8°C.
Во вторник западный циклон и восточное высокое давление начнут удаляться, а днем к нам подойдет новый циклон с Польши. Ночь и утро будут сухими, но после обеда дождь достигнет Южной Эстонии. Ожидается умеренный западный ветер. Температура ночью +3..+6°C, днем 14..17°C, на побережье с морским ветром около 8°C.
В среду циклон пройдет через страны Балтии в северо-восточном направлении. Ожидаются дожди, местами сильные осадки. Температура ночью +4..+8°C, днем 8..14°C.