В ближайшие дни ожидаются осадки, весна наступит только на следующей неделе

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами снег. Ветер северо-западный и северный, 5–10, порывами до 15, на побережье 8-15, порывами до 21 м/с, к утру ослабеет. Днем переменная облачность, на востоке страны местами снег. Ветер северо-западный и северный, 5–10, порывами до 15 м/с, после полудня немного ослабеет, к вечеру сменит направление на западное и юго-западное, 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов мороза, днем от -1 до 3 градусов тепла.

В ночь на нятницу облачность уплотнится, снег и мокрый снег с запада рапространятся к утру по всей стране, вероятны метели, на западе страны осадки перейдут в дожди. Ветер юго-западный и южный, 4–10, порывами 14, на побережье 7-13, порывами до 18 м/с, утром начиная с островов сменит направление на западное и северо-западное. Днем ситуация на дорогах ухудшится. До полудня ожидается преимуущественно облачная погода, снег и мокрый снег, в восточных уездах метель, на западе страны местами дожди. После полудня начинная запада осадков станет меньше, ожидаются прояснения. Ветер западный и северо-западный, 5–10, порывами 14, на побережье 7-13, порывами до 18 м/с, вечером ослабеет и сменит направление на северное. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.