Во вторник на Эстонию обрушатся метели и порывистый ветер

Днем ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, метели, местами осадки будут сильными. На юго-востоке осадки перейдут в дожди. Ветер восточный и северо-восточный 5-11, порывами до 15, на островах и побережье северо-восточный и северный 8-13, порывами до 18 м/с, близ Рижского залива вечером до 21 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов мороза, на севере страны местами до -6, днем от -1 до 2 градусов тепла, на юго-востоке страны до 4 градусов тепла.