В ночь на вторник в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода, местами слабый снег и туман. К утру к югу страны подойдет зона интенсивного снега и мокрого снега, которая станет распространяться к северу. Ветер переменных направлений 1-7, до полуночи на островах западных направлений 5-10 м/с, утром сменит направление на восточное и северо-восточное и усилится.
Во вторник на Эстонию обрушатся метели и порывистый ветер
Во вторник на Эстонию обрушатся метели и порывистый ветер
Днем ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, метели, местами осадки будут сильными. На юго-востоке осадки перейдут в дожди. Ветер восточный и северо-восточный 5-11, порывами до 15, на островах и побережье северо-восточный и северный 8-13, порывами до 18 м/с, близ Рижского залива вечером до 21 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов мороза, на севере страны местами до -6, днем от -1 до 2 градусов тепла, на юго-востоке страны до 4 градусов тепла.