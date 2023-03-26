Зима не сдается: в ближайшие дни в Эстонии ожидаются снегопады

«В северной части Эстонии 26 марта днем ​​или вечером дождь постепенно сменится снегом, а из-за околонулевой температуры на дорогах начнет скапливаться мокрый снег. Снег также осядет на деревьях и линиях электропередач», - отметил Кийтсак.

«В ночь на понедельник, 27 марта, на северном побережье продолжит выпадать снег и мокрый снег, также ожидается дождь. Отмечу, что осадки затронут также Таллинн и его окрестности», - добавил он.

По словам Кийтсака, может быть добавлено до 10 сантиметров осадков, некоторые модельные расчеты показывают в некоторых местах еще большее количество.

В среду будет метель?

Как передает BNS, в ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами слабый снег, туман, к утру к югу страны подойдет зона интенсивных осадков - снега и мокрого снега, которая станет распространяться к северу. Ветер слабый, переменных, к утру северных направлений, 3-9 м/с, 3-9, на юге страны порывами до 13 м/с.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, снег и мокрый снег, на востоке страны преимущественно дожди и мокрый снег, местами метель. Местами осадки будут интенсивными, после полудня на юге страны понемногу перейдут в дожди. Ветер на материке восточный и северо-восточный, 5-11, порывами до 15, на островах и побережье северный и северо-восточный, 9-14, порывами до 18 м/с, вечером на юге страны сменит направление и южное и ослабеет. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов мороза, днем от нуля до 4 градусов тепла, на востоке страны до 8 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам дожди, мокрый снег и снег, метель. Ветер южных направлений, 3-9, на побережье порывами до 14 м/с, на островах северный и северо-западный 7-13, порывами до 18 м/с.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег и мокрый снег, местами дожди. Ветер преимущественно южных направлений, 2-8, порывами 11, на островах и побережье северо-западный, 5-12, порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью от 1 градуса тепла до -4, днем от нуля до +4, в Северо-Восточной Эстонии до 8 градусов тепла.