В пятницу на Эстонию опустится туман

Днем до полудня малооблачная погода и переменная облачность без осадков, утром местами туман, после полудня облачность уплотнится, но погода сохранится все же преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, понемногу усилится до 3-9, вечером на островах порывами 13 м/с.