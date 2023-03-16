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В пятницу на Эстонию опустится туман

prognoz.ee
В пятницу на Эстонию опустится туман
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Туман.
Туман. Фото: Urmas Luik

По сообщению синоптиков, в ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков, местами туман. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.

Днем до полудня малооблачная погода и переменная облачность без осадков, утром местами туман, после полудня облачность уплотнится, но погода сохранится все же преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, понемногу усилится до 3-9, вечером на островах порывами 13 м/с.

Температура воздуха ночью 6-12, местами до 15 градусов мороза, на островах и побережье местами 2-8 градусов мороза, днем от -1 до 3 градусов тепла.

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