Завтра в Эстонии будет ветрено и сыро

По сообщению синоптиков, в ночь на среду в Эстонии будет облачно. Пройдет дождь, местами мокрый снег. Ветер южный и юго-западный 5-10, утром юго-западный ветер усилится с 9-13 на островах и на западном побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 1-4 градуса тепла.