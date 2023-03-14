По сообщению синоптиков, в ночь на среду в Эстонии будет облачно. Пройдет дождь, местами мокрый снег. Ветер южный и юго-западный 5-10, утром юго-западный ветер усилится с 9-13 на островах и на западном побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 1-4 градуса тепла.
Завтра в Эстонии будет ветрено и сыро
Завтра в Эстонии будет ветрено и сыро
Днем облачно с прояснениями. В первой половине дня местами небольшой дождь, во второй половине дня в Западной Эстонии мокрый снег и снег. Ветер южный и юго-западный 7-12, порывы до 17 м/с, на островах и западном побережье 10-15, порывы 20 м/с. Температура воздуха днем 2-5 градусов тепла.