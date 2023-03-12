В ближайшие дни весны ждать не стоит

По данным Агентства по охране окружающей среды, в ночь на вторник будет облачно. Идет снег и мокрый снег – осадки будут интенсивными – возможна метель. В западной части страны осадки перейдут в дождь. Возрастет опасность гололедицы. Ветер повернет с юго-восточного на южное направление и усилится до 7-12, порывами 17 м/с, на островах и побережье 12-17, порывами 22 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, утром до +2-+5 градусов.

Во вторник днем погода будет преимущественно облачной. Во многих местах идет дождь. Ветер южный и юго-западный 7-12, порывами 17 м/с, на побережье 10-15, порывы до 20 м/с. Во второй половине дня ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха днем 3-8 градусов тепла.

В ночь на среду в Эстонии будет облачно. Пройдет дождь, местами мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 5-10, утром юго-западный ветер усилится с 9-13 на островах и на западном побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 1-4 градуса тепла.

В среду облачно с прояснениями. В первой половине дня местами небольшой дождь, во второй половине дня в Западной Эстонии мокрый снег и снег. Ветер южный и юго-западный 7-12, порывы до 17 м/с, на островах и западном побережье 10-15, порывы 20 м/с. Температура воздуха днем 2-5 градусов тепла.