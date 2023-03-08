Со дня на день в Эстонии ударят 20-градусные морозы

В ночь на четверг ожидается преимущественно облачная погода, до полуночи по стране распространятся снегопады и метели, после полудня осадки станут менее интенсивными. Ветер северный и северо-западный, на юге страны также и западный 4-10, на побережье порывами 15, около полуночи до 18 м/с, к утру ослабеет. Днем до полудня легкий снег. Ветер западный и северо-западный 3-9 м/с, вечером на материке стихнет, на островах сменит направление на юго-западное и южное и усилится. Температура воздуха ночью 3-9 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов мороза, вечером понизится.

В ночь на пятницу малооблачно и переменная облачность без осадков. Ветер южный направлений 3-8, на островах порывами 12 м/с. Температура воздуха 7-11, местами 14, на островах 2-8 градусов мороза. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный и юго-восточный 4-10, на островах порывами 14 м/с. Температура воздуха ночью 3-9, на материке 10-15, местами до 20 градусов мороза, днем от нуля до 6 градусов мороза.