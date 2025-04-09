Четверг будет холодным и ветреным

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, на востоке страны местами снег и мокрый снег. Ветер северо-западный и северный, 5-10, порывами до 15 м/с, на побережье утром до 12, порывами 18 м/с, после полудня ослабеет, к вечеру сменит направление на западное. Температура воздуха днем от -1 до 3 градусов тепла.