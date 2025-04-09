Предупреждение На Эстонию обрушится сильный ветер

По данным Агентства окружающей среды, в среду в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. Зона дождя и мокрого снега будет перемещаться с северо-запада на юго-восток, местами на востоке страны возможен и снег. Во второй половине дня осадки начнут постепенно прекращаться с севера.

Ветер начнет менять направление с западного на северо-западное и северное, начиная с островов, и будет постепенно усиливаться. В связи с этим Агентство окружающей среды объявляет штормовое предупреждение во всех уездах.

Если в уездах Пыльва, Валга, Выру, Йыгева, Ярва, Рапла, Тарту и Вильянди порывы ветра могут достигать 17 м/с, то в уездах Харью, Ида-Виру, Ляэнемаа, Ляэне-Виру и Пярну на побережье они могут достигать 20 м/с, а на западном побережье Хийумаа и Сааремаа - 25 м/с.

Для Чудского озера и северной части Балтийского моря выдано предупреждение второго, более высокого уровня. На Чудском озере порывы могут достигать 19 м/с, а в северной части Балтийского моря - до 25 м/с.