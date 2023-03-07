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К вечеру погода резко ухудшится: по всей Эстонии объявлено срочное предупреждение

К вечеру погода резко ухудшится: по всей Эстонии объявлено срочное предупреждение
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Вечером, согласно прогнозу, ожидается сильный ветер и снегопад.
Вечером, согласно прогнозу, ожидается сильный ветер и снегопад. Фото: Mailiis Ollino

По прогнозу Агентства по охране окружающей среды, вечером усилится ветер, на Эстонию обрушатся снегопад и метель.

По прогнозу, к вечеру ​​на островах и в прибрежных районах Западной Эстонии усилится юго-восточный ветер до 12-15, порывами 18-22 метра в секунду. С островов Западной Эстонии на материк также распространятся снегопад и метель. Видимость и условия дорожного движения ухудшатся.

Поэтому Агентство по охране окружающей среды выпустило для всей Эстонии предупреждение первой степени. Это значит, что в определенных условиях погода может быть опасной.

По всей Эстонии передан желтый уровень угрозы.
По всей Эстонии передан желтый уровень угрозы. Фото: Keskkonnaagentuur

На сегодняшнее утро толщина снежного покрова в Пярну составила 11 сантиметров. Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в соцсетях, что в ближайшие дни ожидается прибавление к снежному покрову до 15, а местами и 25 сантиметров осадков.

Завтра также ожидаются снегопады и сильный ветер, температура воздуха будет от двух градусов мороза до одного градуса тепла.

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