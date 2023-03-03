ВНИМАНИЕ ⟩ Эстонию накроет сильный шторм с метелью

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента окружающей среды, отметив, что в начале ночи субботы в материковой части Западной Эстонии северо-западный ветер усилится до 15 м/с, на побережье до 25 м/с, на побережье островов со стороны моря до 30 м/сек. Ожидаются снегопады, мокрый снег и метель.

Сложными дорожные условия будут и в субботу утром: ветер повсеместно поменяется на северо-западный и северный, порывами до 15 м/с, на островах и побережье Западной Эстонии до 25 м/с. Снегопад и метель продолжатся и в течение дня.

Департамент транспорта рекомендует по возможности избегать поездок в таких погодных условиях. Сильные порывы ветра дополнит метель, на проезжую часть могут падать деревья и ветки, поэтому водителям следует проявить осторожность.