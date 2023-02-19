Предупреждение ⟩ Снегопад и метель затрудняют дорожное движение по всей Эстонии

По данным центра, с утра основные дороги в материковой части Эстонии были заснеженными. Только в Западной Эстонии и на побережье Рижского залива асфальт на дорогах был мокрым после обработки реагентами. По всей Эстонии в воскресенье с утра снегопад и метель. На островах и на западном побережье северо-западный - западный ветер порывами до 22 м/сек, есть опасность поваленных на дороги деревьев и сломанных веток.