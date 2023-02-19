Из-за снегопада, метели и сильного ветра во многих регионах в Эстонии автомобильное движение в воскресенье будет затруднено, об этом BNS сообщили в Центре управления дорожным движением.
Предупреждение ⟩ Снегопад и метель затрудняют дорожное движение по всей Эстонии
Снегопад и метель затрудняют дорожное движение по всей Эстонии
По данным центра, с утра основные дороги в материковой части Эстонии были заснеженными. Только в Западной Эстонии и на побережье Рижского залива асфальт на дорогах был мокрым после обработки реагентами. По всей Эстонии в воскресенье с утра снегопад и метель. На островах и на западном побережье северо-западный - западный ветер порывами до 22 м/сек, есть опасность поваленных на дороги деревьев и сломанных веток.
Снегопад продолжится в течение дня, толщина дополнительного снежного покрова составит 4-8 сантиметров, на островах в Западной Эстонии дополнительный снежный покров ограничится 1-4 сантиметрами.
На дорогах опасность гололедицы.
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