Мокрый снег, метель и сильный ветер: в Эстонию идет непогода

Выпадет 7-12 миллиметров снега. Из-за отложений мокрого снега могут ломаться ветки и деревья. Плохая видимость и метель в Восточной Эстонии ухудшат дорожные условия. Опасность гололедицы.

Днем облачная погода. Дождь и мокрый снег, в Восточной Эстонии снег и метель. Ветер преимущественно южный 4-10, днем порывы до 14 м/с. На островах и на западном побережье ветер повернет на северо-запад и запад и усилится до 10-15, порывами до 23 м/с. Температура воздуха -2..+3°С. Местами дороги скользкие!