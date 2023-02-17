В ночь на субботу, 18 февраля, по всей Эстонии в северо-восточном направлении распространится мокрый снег, в Восточной Эстонии ожидается снег и метель. Местами осадки очень сильные.
Мокрый снег, метель и сильный ветер: в Эстонию идет непогода
Мокрый снег, метель и сильный ветер: в Эстонию идет непогода
Выпадет 7-12 миллиметров снега. Из-за отложений мокрого снега могут ломаться ветки и деревья. Плохая видимость и метель в Восточной Эстонии ухудшат дорожные условия. Опасность гололедицы.
Днем облачная погода. Дождь и мокрый снег, в Восточной Эстонии снег и метель. Ветер преимущественно южный 4-10, днем порывы до 14 м/с. На островах и на западном побережье ветер повернет на северо-запад и запад и усилится до 10-15, порывами до 23 м/с. Температура воздуха -2..+3°С. Местами дороги скользкие!