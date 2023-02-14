В ночь на среду в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный 1- 7 м/с.
В среду в Эстонии установится приятная зимняя погода
В среду в Эстонии установится приятная зимняя погода
Днем преимущественно облачная погода, на островах и западном побережье небольшие дожди. Ветер преимущественно юго-западный и южный 2-7, на побережье островов порывами до 10 м/с.
Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла, днем от -1 до 3 градусов тепла.