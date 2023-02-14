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В среду в Эстонии установится приятная зимняя погода

prognoz.ee
В среду в Эстонии установится приятная зимняя погода
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Лиса.
Лиса. Фото: Marko Saarm

В ночь на среду в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер западный 1- 7 м/с.

Днем преимущественно облачная погода, на островах и западном побережье небольшие дожди. Ветер преимущественно юго-западный и южный 2-7, на побережье островов порывами до 10 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса тепла, днем от -1 до 3 градусов тепла.

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