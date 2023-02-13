Вторник порадует жителей Эстонии плюсовой температурой

Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Во второй половине дня местами туманы. В первой половине дня ветер северо-западный 3-9, порывами до 12, на побережье Вирумаа до 15 м/с. Во второй половине дня ветер уляжется, вечером западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 0-6 градусов тепла. Во второй половине дня похолодает.