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Вторник порадует жителей Эстонии плюсовой температурой

BNS
Вторник порадует жителей Эстонии плюсовой температурой
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Зима в Эстонии.
Зима в Эстонии. Фото: Elmo Riig

В ночь на вторник в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно северо-западный 5-12, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Во второй половине дня местами туманы. В первой половине дня ветер северо-западный 3-9, порывами до 12, на побережье Вирумаа до 15 м/с. Во второй половине дня ветер уляжется, вечером западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 0-6 градусов тепла. Во второй половине дня похолодает.

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