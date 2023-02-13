В ночь на вторник в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно северо-западный 5-12, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Вторник порадует жителей Эстонии плюсовой температурой
Вторник порадует жителей Эстонии плюсовой температурой
Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Во второй половине дня местами туманы. В первой половине дня ветер северо-западный 3-9, порывами до 12, на побережье Вирумаа до 15 м/с. Во второй половине дня ветер уляжется, вечером западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 0-6 градусов тепла. Во второй половине дня похолодает.