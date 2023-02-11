Будьте осторожны! ⟩ По всей Эстонии объявлено предупреждение первой степени

На островах, в Ляэнемаа и Пярнумаа условия на дорогах усложняют снег, мокрый снег, дождь, риск гололедицы и сильный ветер, достигающий порывами 20 м/с.

В остальных регионах страны продолжаются снегопады, мокрый снег и метели. Ветер порывами до 15 м/с. В южных уездах - Валгамаа, Вырумаа, Вильяндимаа, Пыльвамаа и Тартумаа - условия на дорогах еще днем ухудшатся из-за риска гололедицы.

Вечером температура воздуха по всей стране упадет ниже нуля и асфальт покроется льдом.

Слой снега может составить до 8 мм.