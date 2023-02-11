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Будьте осторожны! ⟩ По всей Эстонии объявлено предупреждение первой степени

prognoz.ee BNS
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По всей Эстонии объявлено предупреждение первой степени
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Метель. Фото иллюстративное.
Метель. Фото иллюстративное. Фото: Marianne Loorents

Агентство окружающей среды в субботу утром дало ряд предупреждений первой степени по материковой Эстонии и островам.

На островах, в Ляэнемаа и Пярнумаа условия на дорогах усложняют снег, мокрый снег, дождь, риск гололедицы и сильный ветер, достигающий порывами 20 м/с.

В остальных регионах страны продолжаются снегопады, мокрый снег и метели. Ветер порывами до 15 м/с. В южных уездах - Валгамаа, Вырумаа, Вильяндимаа, Пыльвамаа и Тартумаа - условия на дорогах еще днем ухудшатся из-за риска гололедицы.

Вечером температура воздуха по всей стране упадет ниже нуля и асфальт покроется льдом.

Слой снега может составить до 8 мм.

Фото: Служба погоды
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