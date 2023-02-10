По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу до полуночи ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Около полуночи, начиная с островов, облачность уплотнится, после полуночи по всей стране пойдет снег и мокрый снег. К утру на западе страны осадки перейдут в дожди, вероятен гололед. Местами метель.
В субботу погоду в Эстонии омрачит сильный ветер
В субботу погоду в Эстонии омрачит сильный ветер
Ветер юго-западный и южный 6-12, на побережье порывами до 17, на островах до 20 м/с, утром сменит направление на южное. Температура воздуха ночью от нуля до -4, на островах и в Южной Эстонии утром от нуля до 3 градусов тепла.
Днем до полудня ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, местами метель, на западе страны вероятны и дожди. После полудня осадки прекратятся, облачность разрядится.
Ветер северо-западный и северный 5-1, порывами до 12, на побережье 18 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха днем от нуля до 3 градусов мороза, на островах и западном побережье до 2 градусов тепла. На дорогах возрастет опасность гололедицы.