Завтра на Эстонию обрушатся метели и сильный ветер

Днем облачно с прояснениями. По регионам снегопады и метели. Во второй половине дня облачность по всей стране рассеется. Ветер юго-западный и западный 7-13, порывами до 18, на островах и побережье северо-западный и западный 12-17, порывами до 25 м/с, к вечеру постепенно уляжется. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, к вечеру по всей стране упадет ниже нуля. На дорогах возрастет вероятность гололедицы.