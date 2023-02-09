В ночь на пятницу в Эстонии уплотнится облачность, зона снегопадов и мокрого снега распространится по всей стране, пройдут метели. Ветер юго-западный 6-12, порывами до 17, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/с, утром на западе страны западный и северо-западный. Температура воздуха на востоке страны 0-4 градуса мороза, на западе страны 0-3 градуса тепла.
Завтра на Эстонию обрушатся метели и сильный ветер
Завтра на Эстонию обрушатся метели и сильный ветер
Днем облачно с прояснениями. По регионам снегопады и метели. Во второй половине дня облачность по всей стране рассеется. Ветер юго-западный и западный 7-13, порывами до 18, на островах и побережье северо-западный и западный 12-17, порывами до 25 м/с, к вечеру постепенно уляжется. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, к вечеру по всей стране упадет ниже нуля. На дорогах возрастет вероятность гололедицы.