В ночь на четверг в Эстонии ожидается переменная облачность. До полуночи по многим регионам слабые снегопады, мокрый снег и дожди, возможна наледь. Ветер юго-западный 5-10, порывами до 14, на островах и побережье 9-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на юго-востоке страны до 4 градусов мороза.
Четверг в Эстонии будет пасмурным и ветреным
Четверг в Эстонии будет пасмурным и ветреным
Днем переменная облачность. Местами возможны легкие осадки. Ветер юго-западный и южный 5-11, порывами до 15, на островах и побережье 10-16, порывами до 22 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, к вечеру немного похолодает.