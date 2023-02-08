Четверг в Эстонии будет пасмурным и ветреным

В ночь на четверг в Эстонии ожидается переменная облачность. До полуночи по многим регионам слабые снегопады, мокрый снег и дожди, возможна наледь. Ветер юго-западный 5-10, порывами до 14, на островах и побережье 9-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на юго-востоке страны до 4 градусов мороза.