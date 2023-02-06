В ночь на вторник в Эстонии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный 3-9, на на островах порывами 13 м/с.
В ночь на вторник в Эстонии ощутимо похолодает
В ночь на вторник в Эстонии ощутимо похолодает
Температура воздуха ночью 3-9 градусов мороза, местами до 14 градусов мороза, на островах и западном побережье от -3 до 1 градуса тепла, днем на западе страны от нуля до 3 градусов тепла, на востоке 1-7 градусов мороза.