В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно с прояснениями. По многим регионам слабые снегопады. Ветер северо-западный и северный 3-9, до полуночи на побережье порывами до 14 м/с, утром западных направлений и более слабый. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на побережье островов местами 0 градусов.