Вторник в Эстонии будет ветреным и снежным

В ночь на вторник в Эстонии будет преимущественно облачно. По многим регионам мокрый снег и снег, до полуночи также дожди, местами метели. Ветер юго-западный и западный 5-11, порывами до 14, на островах и побережье западный и северо-западный, 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.