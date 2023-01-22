По сообщению Транспортного департамента, на всех второстепенных шоссе скользко.
Департамент предупреждает: на всех второстепенных шоссе скользко
Департамент предупреждает: на всех второстепенных шоссе скользко
Во второй половине дня в воскресенье поверхность главных и второстепенных шоссе преимущественно влажная от обработки реагентом, но, поскольку температура на поверхности дорог минусовая, существует риск обледенения, особенно на севере и западе страны, где неожиданно скользкие участки могут встречаться и на крупных дорогах. Температура воздуха 2-8 градусов мороза.
Транспортный департамент напоминает, что риск гололедицы выше всего на мостах, виадуках, проходящих по лесу участках дорог, перекрестках, вблизи автобусных остановок и на железнодорожных переездах.