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Департамент предупреждает: на всех второстепенных шоссе скользко

BNS
Департамент предупреждает: на всех второстепенных шоссе скользко
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

По сообщению Транспортного департамента, на всех второстепенных шоссе скользко.

Во второй половине дня в воскресенье поверхность главных и второстепенных шоссе преимущественно влажная от обработки реагентом, но, поскольку температура на поверхности дорог минусовая, существует риск обледенения, особенно на севере и западе страны, где неожиданно скользкие участки могут встречаться и на крупных дорогах. Температура воздуха 2-8 градусов мороза.

Транспортный департамент напоминает, что риск гололедицы выше всего на мостах, виадуках, проходящих по лесу участках дорог, перекрестках, вблизи автобусных остановок и на железнодорожных переездах.

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