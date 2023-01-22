Департамент предупреждает: на всех второстепенных шоссе скользко

Во второй половине дня в воскресенье поверхность главных и второстепенных шоссе преимущественно влажная от обработки реагентом, но, поскольку температура на поверхности дорог минусовая, существует риск обледенения, особенно на севере и западе страны, где неожиданно скользкие участки могут встречаться и на крупных дорогах. Температура воздуха 2-8 градусов мороза.